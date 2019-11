Neukölln: Fußgänger von Lastwagen überrollt und tödlich verletzt

Berlin. Ein 57 Jahre alter Fußgänger ist in Neukölln von einem Lastwagen überrollt worden. Der Mann erlitt bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Emser Straße tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach hatte der Mann an der Einmündung zur Karl-Marx-Straße das Gleichgewicht verloren und war auf die Fahrbahn gestürzt. Die Ermittlungen dauerten an.

Unfall in Köpenick: Lkw-Fahrer überfährt Mutter

Bereits am Dienstag gab es einen schweren Verkehrsunfall in Köpenick. Eine Frau, die einen Kinderwagen schob, ist von einem Lkw-Fahrer überrollt und schwer verletzt worden. Bisher gehe man davon aus, dass die Frau einen von links herannahenden Lkw übersehen habe, erläuterte eine Polizeisprecherin.

Er konnte einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr vermeiden. Sie wurde von dem Lastwagen-Fahrer erfasst. Vor dem Zusammenstoß konnte sie den Kinderwagen aber noch von sich weg stoßen, so dass das Kind unverletzt blieb. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt.