Maskierte mit Eisenstange überfallen Läden und Vereinsheim

Maskierte Männer haben am Donnerstagabend in Baumschulenweg und Neukölln einen Supermarkt, einen Back-Shop und ein Vereinsheim überfallen.

Berlin. Maskierte Männer haben am Donnerstagabend einen Supermarkt, einen Bäcker und ein Vereinslokal überfallen. Die Taten ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit im Ortsteil Baumschulenweg und in Neukölln. Bei allen drei Raubüberfällen waren die Täter zu dritt und nutzten als Waffe unter anderem eine Eisenstange. Die Berliner Polizei prüft nun, ob es einen Tatzusammenhang gibt, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Zu einem ersten Überfall kam es gegen 19.20 Uhr in einem Supermarkt an der Hänselstraße. Nachdem die drei Maskierten „Überfall“ gerufen hatten, sprühten sie einem 55 Jahren alten Mitarbeiter des Supermarktes erst Reizstoff in das Gesicht und schlugen ihm anschließend mit einer Metallstange auf die Hand. Der 55-Jährige trat ihnen dann mit einem Werbeaufsteller entgegen und schlug die Täter in die Flucht. Dabei wurde er leicht verletzt.

Gegen 19.50 Uhr wurde ein Backshop an der Finowstraße überfallen. Zwei der drei teilweise maskierten Täter schlugen mit Eisenstangen auf den 65 Jahre alten Backshop-Mitarbeiter ein. Als der 65-Jährige zu Boden ging, schlugen die Täter ohne Erfolg auf die geschlossene Kasse und anschließend wieder auf den Mitarbeiter ein. Der dritte Täter hielt die beiden Schläger anschließend davon ab, weiter auf den 65-jährigen einzuschlagen. Anschließend flohen die Männer. Der Senior stand sichtlich unter dem Einfluss des Geschehens, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab.

Ebenfalls drei maskierte Täter betraten gegen 20 Uhr ein Vereinsheim an der Aronsstraße und bedrohten die Bedienung sowie fünf Gäste im Alter von 59 bis 80 Jahren mit Hämmern und einer Eisenstange. Die Männer schlugen sofort auf einen 80 Jahre alten Gast, der versuchte in ein Hinterzimmer zu entkommen, ein und forderten anschließend von allen Anwesenden Wertgegenstände. Nachdem die Täter das Geld aus dem Kellnerportemonnaie genommen und weiteres Geld der Gäste erhalten hatten, versuchten sie noch vergeblich, die Geldspielautomaten zu öffnen. Anschließend floh das Gespann in unbekannte Richtung.

In allen drei Fällen haben Raubkommissariate die Ermittlungen übernommen.

Eine Google Map zeigt die ungefähren Orte, wo die Raubüberfälle verübt wurden.

Alle aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin lesen Sie hier.