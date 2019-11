Unfall in Kreuzberg: Autofahrer rammt beim Wenden Taxi

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 1. November in Berlin.

+++ Autofahrer rammt beim Wenden Taxi +++

In Kreuzberg hat sich in der Nacht zu Freitag an der Schlesischen Straße ein Unfall zwischen einem Auto und einem Taxi ereignet. Nach ersten Angaben wollte der VW-Fahrer wenden und übersah dabei das herannahende Taxi. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der VW-Fahrer Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

+++ E-Scooter-Fahrer fährt Radfahrer um +++

Ein 28-Jähriger ist in Charlottenburg-Nord mit seinem E-Scooter auf einem Radweg in die falsche Richtung gefahren und mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Rollerfahrer und der 34 Jahre alte Radfahrer wurden bei dem Zusammenprall am Mittwochnachmittag auf der Mörschbrücke verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer wurde mit Verletzungen an Kopf und Arm in ein Krankenhaus gebracht. Der E-Tretroller war laut einer Sprecherin ein Leihroller.

