Unfall in Köpenick: Lkw überfährt Mutter - die rettet noch ihr Baby

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 30. Oktober in Berlin.

An der Detmolder Straße in Wilmersdorf kam es am Mittwochabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Nach ersten Angaben wollte der Fahrer des Pkw ausparken und übersah dabei das Motorrad, dessen Fahrer beim Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt wurde. Der Unfalldienst der Polizei ermittelt.

Foto: Thomas Peise

+++ Lkw überfährt Mutter - sie rettete noch ihr Kind +++

Eine Frau hat bei einem Unfall in Köpenick schwerste Verletzungen erlitten. Die 37-Jährige überquerte mit einem Kinderwagen die Bahnhofstraße. Ein Lkw konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Lesen Sie HIER mehr!

+++ Mann bei Streit vor einfahrende U-Bahn gestürzt - tot +++

Tragischer Vorfall auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg: Gegen Mitternacht ist ein Mann von einem einfahrenden Zug der U8 erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

+++ SUV brennt aus - Polizei vermutet Brandstiftung +++

Der ausgebrannte SUV in Buckow.

Foto: Thomas Peise

Am Quarzweg in Buckow brannte es am frühen Mittwochmorgen in einem SUV. Die Flammen vernichteten beinahe den gesamten Innenraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr war schnell am Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Transporter in Flammen +++

Brandstifter haben in Prenzlauer Berg einen Transporter angezündet. Augenzeugen bemerkten in der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr das brennende Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerkabine brannte bei dem Feuer an der Maiglöckchenstraße komplett aus. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Laut einem Sprecher gehörte der Transporter einem Entsorgungsunternehmen.

+++ Brandstifter zündeln in Keller +++

In einem Keller hat es gebrannt. Offenbar waren Brandstifter am Werk.

Foto: Morris Pudwell

An der Suderoder Straße im Neuköllner Ortsteil Britz hat es in der Nacht in einem Keller gebrannt. Der Hausflur wurde stark verraucht. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Feuers. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

+++ Mann am S-Bahnhof Jungfernheide mit Messer verletzt +++

In der vergangenen Nacht hat ein Mann in Charlottenburg-Nord nach einem Streit schwere Verletzungen erlitten. Gegen 1.25 Uhr eskalierte am Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernheide ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 36 Jahren. In der Folge erlitt der Jüngere mehrere Stichverletzungen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Auch der Ältere verletzte sich an einer Hand und kam ebenfalls zur Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Polizisten nehmen Einbrecher in Reinickendorf fest +++

In Reinickendorf haben Polizisten am Dienstagabend einen Einbrecher festgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 19.30 Uhr beobachtet, wie zwei Männer mittels „Räuberleiter“ auf den Balkon einer im Hochparterre gelegenen Wohnung an der Raschdorfstraße kletterten und sich dann Zugang ins Innere verschafften. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die in der Nähe einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen konnte. Dem Mittäter gelang mit Beute die Flucht. In einem weggeworfenen Rucksack fanden die Beamten Einbruchwerkzeug. Der Festgenommene wurde für die Kriminalpolizei eingeliefert. Die Suche nach dem Mittäter dauert an.

+++ Kind auf Mittelstange mitgenommen - Radfahrer stürzt schwer +++

Am Dienstagnachmittag hat ein Radfahrer in Pankow schwere Verletzungen erlitten. Der 36-Jährige fuhr gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Kissingenstraße entlang. Dabei soll er verbotenerweise seinen neunjährigen Stiefsohn auf der Querstange seines Fahrrads transportiert haben. Der Junge soll mit seinem Fuß in die Speichen des Vorderrads geraten sein, das daraufhin blockierte. Der 36-Jährige stürzte über den Lenker seines Fahrrades und schlug sich mehrere Zähne aus. Zudem zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Kind blieb unverletzt.

