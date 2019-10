Berlin-Wilmersdorf: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 31. Oktober in Berlin.

+++ Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Wilmersdorf +++

Bei einem Verkehrsunfall ist ein Motorradfahrer in Wilmersdorf ums Leben gekommen. Ein Autofahrer habe mit seinem Wagen an der Detmolder Straße rückwärts ausgeparkt und dabei den 53-Jährigen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Donnerstag. Der Motorradfahrer habe noch versucht zu bremsen, sei dabei aber gestürzt und gegen das Auto geprallt.

+++ Schwer verletzter Mann am Alexanderplatz gefunden +++

Vor einer Bar am Alexanderplatz ist ein verletzter Mann entdeckt worden.

Foto: Thomas Peise

Vor einer Bar am Alexanderplatz in Mitte ist am späten Mittwochabend ein verletzter Mann aufgefunden worden. Dieser hatte schwere Kopfverletzungen und war nicht ansprechbar. Er kam in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten den Tatort ab und befragten Zeugen. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Hintergründe des Vorfalls sind noch unbekannt.

+++ Vier Autos brennen in Lichtenberg +++

In Lichtenberg haben in der Nacht vier Autos gebrannt.

Foto: Thomas Peise

Bei einem Brand sind in Lichtenberg vier Autos zerstört worden. Die Fahrzeuge fingen in der Nacht zu Donnerstag am Freesienweg Feuer, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen sagte. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst noch unklar.

+++ Bei rot über die Kreuzung: Autofahrer rammt BMW +++

In Marzahn ist es zu einem schweren Unfall gekommen.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Landsberger Alles Ecke Bruno-Baum-Straße in Marzahn ist es am frühen Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurdet. Nach ersten Angaben soll der Fahrer eines Golf die Ampel bei rot passiert haben und prallte dann einem BMW in die Seite. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.