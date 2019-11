Kottbusser Tor (Berlin): Mann vor U-Bahn gestoßen - Täter noch nicht gefasst

Die Tat am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin wurde von Überwachungskameras gefilmt. Trotzdem ist der Täter noch nicht gefasst.

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet weiter nach dem Täter, der in der Nacht zu Mittwoch einen anderen Mann vor eine Berliner U-Bahn gestoßen und so getötet hat. Die Staatsanwaltschaft teilte auch am Freitag nichts Neues zu den laufenden Ermittlungen der Mordkommission mit. Sie äußerte sich auch nicht zu der Frage, ob der Täter trotz der vielen Aufnahmen aus den Überwachungskameras im U-Bahnhof noch nicht identifiziert werden konnte, oder ob er identifiziert, aber noch nicht gefunden wurde. Es werde weiter mit Hochdruck ermittelt, hieß es nur.

Das 30 Jahre alte Opfer war durch die einfahrende U-Bahn in der unterirdischen Station der U8 am Bahnhof Kottbusser Tor so schwer verletzt worden, dass es noch vor Ort starb. Zuvor soll es auf dem Bahnsteig laut Polizei einen Streit zwischen dem Opfer und einem Begleiter sowie einer größeren Gruppe, zu der der Täter gehörte, gegeben haben.

Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen, ob die Tat etwas mit einem möglichen Drogenhandel zu tun hat. Das Kottbusser Tor ist seit Jahren als Drogenumschlagplatz bekannt. Im U-Bahnhof und auf dem Platz selbst halten sich öfters Konsumenten auf. Von der Berliner Polizei hieß es, der 30-Jährige habe in Berlin gewohnt und sei der Behörde wegen Drogendelikten bekannt. Um zu beurteilen, ob Drogen auch bei dem tödlichen Streit eine Rolle spielten, sei es aber zu früh.

Tod an der U8 in Berlin-Kreuzberg: Mordkommission ermittelt wegen Totschlags

Ob eine öffentliche Suche mit Aufnahmen aus den Überwachungskameras vom Bahnsteig in Betracht gezogen wird, konnte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben machen. Für die Veröffentlichung solcher Bilder ist ein Richterbeschluss nötig.

Was der Hintergrund des Streits war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen aber von einem gezielten Stoß aus. Der Getötete wurde von einem Rollstuhlfahrer begleitet. Beide sollen mit den tatverdächtigen Männern zuvor aneinandergeraten sein. Eine Mordkommission ermittelt wegen Totschlags.

Einsatzwagen in der Nacht am U-Bahnhof Kottbusser Tor.

Foto: Thomas Peise

Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg: Video zeigt, wie Mann vor U-Bahn der U8 gestoßen wird

Nach Informationen der Berliner Morgenpost sind Tat, Tatverdächtige und Opfer auf einem Video zu sehen. Auf diesem Bildmaterial sieht man, wie das Opfer durch den Stoß zwischen Bahnsteigkante und der einfahrenden U-Bahn eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift wird. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er trotz einer sofortigen Reanimation noch am Tatort verstarb. Alle beteiligten Personen sind in der Trinker- und Drogenszene vor Ort bekannt.

Die Polizei rückte in der Nacht mit einem Großaufgebot am Kottbusser Tor an, befragte Zeugen und sicherte Videoaufnahmen des Vorfalls. Die Filmaufnahmen wurden ebenfalls noch in der Nacht ausgewertet. Aus Sicherheitskreisen hieß es, dass die Täter schnell gefunden werden könnten, weil die Männer auf dem Video gut zu sehen und zu erkennen seien.

Polizisten riegeln den Zugang zum Gleis ab.

Foto: Thomas Peise

Tödlicher Stoß am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin - Das Wichtigste in Kürze

In der Nacht zu Mittwoch (30. Oktober) ist am U-Bahnhof Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ein 30-Jähriger vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden. Er kam dabei trotz sofortiger Reanimation ums Leben. Vorangegangen war dem Stoß ein Streit zwischen zwei Gruppen .

in Berlin-Kreuzberg ein 30-Jähriger vor eine einfahrende gestoßen worden. Er kam dabei trotz sofortiger Reanimation ums Leben. Vorangegangen war dem Stoß ein . Die Tat ist auf einem Video zu sehen, das durch Überwachungskameras aufgenommen wurde. Laut Polizei könnten der oder die Täter rasch identifiziert werden, weil die Männer in dem Video gut zu erkennen sind . Noch gibt es keine öffentliche Fahndung durch die Berliner Polizei. Für die Veröffentlichung solcher Bilder ist ein Richterbeschluss nötig.

zu sehen, das durch Überwachungskameras aufgenommen wurde. Laut Polizei könnten der oder die Täter rasch identifiziert werden, weil die Männer in dem Video . Noch gibt es keine öffentliche durch die Berliner Polizei. Für die Veröffentlichung solcher Bilder ist ein Richterbeschluss nötig. Die Polizei prüft einen möglichen Drogenhintergrund. Das Opfer ist den Behörden wegen Drogendelikten bekannt. Der Bereich rund um das Kottbusser Tor ist als Drogenumschlagplatz bekannt und gilt als kriminalitätsbelasteter Ort.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

U-Bahnhof Kottbusser Tor: Genauer Tathergang noch unklar

Der genaue Tathergang, also das, was zu dem Stoß führte, ist noch unklar. Ob sich die Personengruppen kannten oder ob es sich um eine zufällige Begegnung handelte, ist nicht bekannt.

Nach dem Vorfall wurde der U-Bahnverkehr zeitweise unterbrochen, auf der Linie U8 kam es zu deutlichen Verzögerungen. Fahrgäste wurden gebeten, auf Nachtbusse auszuweichen. Der Fahrer des Zuges, der den Mann überrollt hatte, wurde von Seelsorgern betreut. Auch Bekannte des Getöteten wurden vor Ort betreut.

Das Kottbusser Tor zählt für die Polizei zu den sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten Berlins. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Marcel Luthe, erklärte nach dem aktuellen Fall, es zeige sich „leider einmal mehr die Notwendigkeit der Stärkung der objektiven Sicherheit“ bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) „durch Menschen statt Kameras“ auf den Bahnsteigen. Nötig sei Sicherheitspersonal, das Straftaten im Nahverkehr unterbinde.

U-Bahnhof Alexanderplatz: 17-jähriges Mädchen ins Gleisbett der U-Bahn gezerrt

Immer wieder kommt es vor, dass Menschen in die Gleise gestoßen werden. Nach einem Angriff auf eine Jugendliche auf einem U-Bahnhof in Berlin-Mitte Anfang des Jahres musste sich eine 41-Jährige vor dem Landgericht Berlin wegen versuchten Totschlags verantworten. Sie hatte die ihr unbekannte junge Frau an den Haaren in das Gleisbett gezogen. Der 17-Jährigen war es gelungen, sich vor der Einfahrt einer U-Bahn zu retten. Im Jahr 2016 starb am Ernst-Reuter-Platz in Charlottenburg eine 20-Jährige, nachdem sie von einem psychisch kranken Mann vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden war.

An Bahnhöfen der U8 in Kreuzberg und dem benachbarten Neukölln kam es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Taten, die bundesweit schockierten. So hatte zum Beispiel ein inzwischen verurteilter Täter 2016 an der Station Hermannstraße eine junge Frau mit einem wuchtigen Tritt in den Rücken eine Treppe hinuntergestürzt. In der Weihnachtszeit 2016 hatten gelangweilte junge Männer an der Station Schönleinstraße versucht, einen Obdachlosen anzuzünden. Auch sie wurden gefasst. In beiden Fällen gab es Überwachungskamera-Aufnahmen.

Berliner Polizei will an Brennpunkten wie dem Kottbusser Tor mehr Beamte einsetzen

In Berlin ist für 2020 eine Umstrukturierung der Polizei geplant, die auch auf mehr Präsenz in den Innenstadt-, Touristen- und Partykiezen abzielt. Besonders nachts und am Wochenende sollen an Brennpunkten - darunter das Kottbusser Tor - mehr Beamte unterwegs sein. Geplant ist, dass eine Einheit mit 125 erfahrenen und jungen Leuten immer wieder an den gleichen Orten eingesetzt wird. Damit soll besonders gegen Drogenhandel, Gewaltdelikte und Hütchenspieler vorgegangen werden. (mit dpa)