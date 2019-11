Unfall in Köpenick: Lkw überfährt Mutter - die rettet noch ihr Baby

An der Bahnhofstraße in Köpenick hat sich am Dienstag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mutter wurde von einem Lkw überrollt, ihr Baby im Kinderwagen konnte sie im letzten Augenblick retten.

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick hat eine Frau am Dienstagvormittag schwerste Verletzungen erlitten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat die 37-Jährige gegen 11.30 Uhr die Bahnhofstraße, um diese zu überqueren. Dabei schob sie einen Kinderwagen vor sich her, in dem ihr einjähriger Sohn saß.

Unfall in Köpenick: Mutter stößt Kinderwagen weg von Lkw

Bisher gehe man davon aus, dass die Frau einen von links herannahenden Lkw übersehen habe, erläuterte eine Polizeisprecherin. Er konnte einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr vermeiden. Sie wurde von dem Lastwagen überrollt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Vor dem Zusammenstoß konnte sie den Kinderwagen aber noch von sich weg stoßen, so dass das Kind unverletzt blieb. Der 50 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb ebenfalls unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme kam es zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Bahnhofstraße, von denen auch der Tram- und Busverkehr der BVG betroffen waren. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Zu einem weiteren schweren Unfall in Berlin kam es am Donnerstagnachmittag in Berlin: Ein 57 Jahre alter Fußgänger ist in Neukölln von einem Lastwagen überrollt worden, nachdem er an der Emser Straße das Gleichgewicht verloren hatte und auf die Fahrbahn gestürzt war. Ein Motorradfahrer starb am Mittwochabend bei einem Unfall in Wilmersdorf.

