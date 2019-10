Polizeimeldungen Berlin: Kottbusser Tor - Mann von einfahrender U-Bahn erfasst - tot

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 30. Oktober in Berlin.

+++ U-Bahn trifft Mann am Kopf - tot +++

Tragisches Unglück um Mitternacht auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg: Ein Mann geriet zu nahe an die Bahnsteigkante. Als eine U-Bahn einfuhr, traf diese den Mann am Kopf. Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass es er trotz einer sofortigen Reanimation noch am Ort verstarb. Zeugen sagten, er sei während einer Auseinandersetzung gestoßen worden. Dies wollte vor Ort aber niemand bestätigen. Die Ermittlungen dauern an.

Polizisten befragen Zeugen auf dem Bahngleis am Kottbusser Tor.

Foto: Thomas Peise

+++ SUV brennt aus - Polizei vermutet Brandstiftung +++

Im Quarzweg in Buckow brannte es am frühen Mittwochmorgen in einem SUV. Die Flammen vernichteten beinahe den gesamten Innenraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr war schnell am Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Der ausgebrannte SUV in Buckow.

Foto: Thomas Peise

