Polizeimeldungen Berlin: SUV brennt aus - vermutlich Brandstiftung

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 30. Oktober in Berlin.

+++ Mann bei Streit vor einfahrende U-Bahn gestoßen - tot +++

Tragischer Vorfall auf dem U-Bahnhof Kottbusser Tor in Kreuzberg: Gegen Mitternacht ist ein Mann von einem einfahrenden Zug der U8 erfasst und dabei tödlich verletzt worden.

+++ SUV brennt aus - Polizei vermutet Brandstiftung +++

Im Quarzweg in Buckow brannte es am frühen Mittwochmorgen in einem SUV. Die Flammen vernichteten beinahe den gesamten Innenraum des Fahrzeugs. Die Feuerwehr war schnell am Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Der ausgebrannte SUV in Buckow.

Foto: Thomas Peise

+++ Brandstifter zündeln in Keller +++

An der Suderoder Straße im Neuköllner Ortsteil Britz hat es in der Nacht in einem Keller gebrannt. Der Hausflur wurde stark verraucht. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache des Feuers. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

