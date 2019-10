Anwohner fanden in Marzahn einen verdächtigen Gegenstand in einem Wohnhaus.

Polizeieinsatz Verdächtiger Gegenstand und Drohschreiben in Marzahner Haus

Berlin. Bewohner eines Hauses am Parsteiner Ring in Marzahn haben Dienstagmittag im Keller einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Dieser werde derzeit von Spezialisten untersucht. Noch sei unklar, ob der nicht weiter bezeichnete Gegenstand gefährlich ist.

Im Parsteiner Ring in #Marzahn haben Anwohner im Keller ihres Wohnhauses einen verdächtigen Gegenstand entdeckt. Spezialisten vom #LKA haben ihn für eine Untersuchung mitgenommen.

Ob das im Hausflur aufgefundene Schreiben damit im Zusammenhang steht, ermittelt unser #LKA.



^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 29, 2019

Im Eingang des Wohnhauses sei zudem ein Schreiben gefunden worden, das laut Polizei als Drohschreiben eingestuft werden könne. Ob es zwischen dem Schreiben und dem Gegenstand einen Zusammenhang gibt, sei noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt hierzu.