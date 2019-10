Berlin-Grunewald: Baum stürzt auf fahrendes Auto - Fahrerin stirbt

In Berlin-Grunewald kam am Montagabend eine Frau ums Leben, als ein Baum auf ihr fahrendes Auto stürzte.

An der Koenigsallee in Berlin-Grunewald stürzte am Montagabend ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die 40 Jahre alte Fahrerin starb.

Berlin. In Grunewald ist am Montagabend ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Die 40 Jahre alte Fahrerin des Autos kam dabei ums Leben, wie die Berliner Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach war die Frau gegen 20.30 Uhr zusammen mit ihrem 45 Jahre alten Ehemann in einem Land Rover auf der Koenigsallee in Richtung Hagenstraße unterwegs, als etwa 500 Meter hinter der Kreuzung Koenigsallee/Hüttenweg ein Baum auf das Fahrzeug stürzte. Der Sturz des Baumes erfolgte laut Polizei "plötzlich und ohne erkennbaren Grund".

Grunewald: Baum stürzt auf Auto - Fahrerin erliegt im Krankenhaus ihren Verletzungen

Dadurch wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort wiederbelebt werden musste. Sie kam anschließend mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo sie noch in der Nacht ihren schweren Verletzungen erlag.

Der Ehemann erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt wurden. Das Fahrzeug kam auf ein Sicherstellungsgelände, der Verkehrsermittlungsdienst hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr entfernten den Baum von der Fahrbahn.

"Wir bedauern diesen tragischen Unfall zutiefst", sagte ein Sprecher des Landesforstamtes. "Wir werden alle notwendigen Untersuchungen schnellstmöglich einleiten." Die Bäume würden regelmäßig vom Forstamt in Augenschein genommen.

