Berlin-Mitte: Radfahrer von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin. Ein 21 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Mitte schwer verletzt worden. Ein unbekannter Autofahrer erfasste den ihm entgegenkommenden Radler mit seinem Fahrzeug bei einem Überholmanöver auf der Oranienburger Straße, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall in der Nacht zu Dienstag über die Motorhaube des Wagens geschleudert und stützte anschließend auf die Straße. Der Verletzte liegt mit dem Verdacht auf ein Schädelhirntrauma im Krankenhaus.

( dpa )