Nach geklautem "Goldnest" aus Marzahn-Hellersdorf - weitere Skulptur in Treptow-Köpenick gestohlen

Aus einer Musikschule in Treptow-Köpenick wurde eine Skulptur entwendet. Der Fall erinnert an das gestohlene „Goldnest“.

Wieder ein Diebstahl an einer Schule: Am 1. August 2019 wurde das Fehlen der Bronzeskulptur „Flötenspielerin“ festgestellt, das teilte die Polizei am Montag mit. Die Figur stand in einer Musikschule in Treptow-Köpenick. Der Künstler Hans-Peter Goettsche stellte die Skulptur im Jahr 1959 her. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung.

So wird die Skulptur „Flötenspielerin“ beschrieben:

Maße: ca. 80 cm hoch

Plinthe: 0,21 × 0,17 × 0,01 m (mit Signatur)

Material: Bronze

Signatur: Goettsche 59 auf der Plinthe

Die Kriminalpolizei fragt:

Wo ist die Bronze aufgefallen bzw. wem wurde sie zum Kauf, Tausch oder als Pfand angeboten?

Wer kann Hinweise auf den Verbleib machen?

Hinweise bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 190903-1258-i00172 an die sachbearbeitende Dienststelle, jede andere Polizeidienststelle oder senden Sie uns eine E-Mail

Im Mai wurde das „Goldnest“ aus einer Schule gestohlen

Der Fall erinnert an das „Goldnest“, das im Mai aus einer Biesdorfer Grundschule gestohlen wurde. Das Kunstwerk (814 Gramm Feingold) hat einen Materialwert von 28.000 Euro (24 Karat). Das Nest besteht nach Angaben des Künstlers Thorsten Goldberg aus 74 massiv gegossenen Ästen aus Feingold.

Laut Schulstadtrat von Marzahn-Hellersdorf, Gordon Lemm (SPD), soll sich der Wert inzwischen auf 30.000 bis 40.000 Euro gesteigert haben. Laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen beträgt der Wert sogar 80.000 Euro. Das "Goldnest" konnte bis heute nicht gefunden werden.