Friedrichshain: Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei und verliert bei Unfall Reifen

Ein 32-Jähriger hat sich in der Nacht zu Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Kreuzberg und Friedrichshain geliefert.

Berlin. Ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist in der Nacht zu Sonntag in Kreuzberg und Friedrichshain vor der Polizei geflüchtet und hat bei seiner Flucht mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Autofahrerin kurz vor Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem sie den Mercedes an der Skalitzer Straße in Kreuzberg beobachtet hatte und der Verdacht bestand, dass der Fahrer betrunken sein könnte.

An der Skalitzer Straße Höhe Oppelner Straße forderte ein Beamter den Mercedes-Fahrer auf, den Motor auszuschalten und auszusteigen. Doch der Fahrer gab Gas und touchierte dabei ein anderes Auto, während der Streifenwagen das Auto verfolgte.

An der Warschauer Straße fuhr der flüchtende Mercedes-Fahrer in den Gegenverkehr und beschädigte dabei ein ihm entgegenkommendes Taxi. Mit hoher Geschwindigkeit setzte der Fahrer seine Flucht fort und bog in die Revaler Straße ab, wo ein Radfahrer nur knapp einen Zusammenstoß vermeiden konnte.

Eine Google Map zeigt den Verlauf der Verfolgungsjagd auf einer Karte.

Auf der Revaler Straße stieß der Mercedes gegen ein geparktes Auto, wodurch der Mercedes den vorderen rechten Reifen verlor. In Höhe Matkowskystraße setzte der Mercedes-Fahrer seine Flucht auf einem Radstreifen fort. In einem angrenzenden Park fuhr der Mercedes-Fahrer gegen einen Zaun und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, konnte von Polizisten aber an der Neuen Bahnhofstraße gestellt werden werden. Dabei leistete der Mann Widerstand.

Ermittlungen ergaben, dass der 32-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Anschluss brachten ihn Polizeikräfte zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam und entließen ihn dann. Im Mercedes befand sich noch eine 32 Jahre alte Beifahrerin. Sie wurde nach Personalienfeststellung am Ort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.