Polizeimeldungen Berlin: Auto rammt Baum, Frau fährt in Tramgleise

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 26. Oktober in Berlin

+++ Autofahrer rammt Straßenbaum +++

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag in Friedrichshain die Kontrolle über sein Auto verloren. Er kam in der Frankfurter Allee nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Metallpoller und rammte schließlich einen Baum. Ersten Angaben von vor Ort zufolge wurden zwei Insassen des Pkw leicht verletzt. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

+++ Autofahrerin landet in Tramgleisen +++

Eine Autofahrerin hat in Hohenschönhausen die Kontrolle über ihr Auto verloren und landete am Prerower Platz in den Tramgleisen. Mit einem Spezialfahrzeug der BVG wurde der Wagen wieder auf die Straße gestellt.