Verdächtiger Gegenstand: Polizei sperrt Kurfürstendamm

Am Nachmittag wurde ein verdächtiger Gegenstand auf dem Breitscheidplatz entdeckt. Der Autoverkehr wurde umgeleitet.

Gegen 16.45 Uhr sperrte die Polizei den Kurfürstendamm an der Kreuzung Joachimsthaler Straße für den Fahrzeugverkehr in Fahrtrichtung Gedächtniskirche. Auch die Gegenrichtung wurde gesperrt. Grund dafür ist ein verdächtiger Gegenstand. Dieser wurde auf dem Breitscheidplatz in der Nähe der Gedächtniskirche entdeckt. Nach Angaben eines Polizeisprechers sei die Kriminaltechnik auf dem Weg zum Einsatzort.

Demonstration gegen Angriff der Türken

Ab 15.30 war eine Demonstration angemeldet. Unter dem Motto: „Gegen Besetzung und militärischen Angriff der Türkei in Rojava“ liefen etwa 1500 Menschen über den Kudamm. Die ursprüngliche Route wurde aufgrund des verdächtigen Gegenstandes geändert. Die Demonstranten liefen über die Rankestraße, Augsburger Straße und Joachimsthaler Straße und kamen dann auf den Kurfüstendamm. Endpunkt der Demonstration sollte der Adenauerplatz sein.