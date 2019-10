Polizeimeldungen Berlin: Großbrand in Rosenthal - Mehrere Nebengebäude in Flammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 25. Oktober, in Berlin

+++ Großbrand in Berlin Rosenthal +++

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in der Nacht zu Sonnabend zu einem Großbrand in Berlin-Rosenthal ausgerückt. Das Feuer habe sich auf einer Fläche von 200 Quadratmeter ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Morgen. Auf einem Gelände brannten demnach mehrere Nebengebäude. 40 Kräfte waren im Einsatz. Ein Schuppen, in dem drei Autos, ein Motorrad und diverse technische Geräte standen, brannte nieder. Verletzt wurde niemand. Zur möglichen Ursache sowie zum Sachschaden konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

+++ Razzia in Wedding +++

Die Berliner Polizei und Einsatzkräfte verschiedener weiterer Behörden haben am Freitagabend eine groß angelegte Razzia in Wedding vorgenommen. Die Durchsuchungen und Kontrollen richteten sich gegen die Organisierte Kriminalität, vor allem durch kriminelle Clans und Rocker. Im Visier der zum Teil schwer bewaffneten Ermittler standen Bars und ähnliche gastronomische Einrichtungen.