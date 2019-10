Razzia in Wedding - 200 Einsatzkräfte kontrollieren Bars

200 Einsatzkräfte sind am Freitagabend bei der Razzia in Wedding unterwegs.

Im Kampf gegen die Organisierte Kriminalität von Clans und Rockern ermitteln Sicherheitsbehörden am Freitagabend in Berlin-Wedding.

Berlin. Die Berliner Polizei und Einsatzkräfte verschiedener weiterer Behörden sind am Freitagabend bei einer großangelegten Razzia in Wedding im Einsatz. Die Durchsuchungen und Kontrollen richten sich gegen die Organisierte Kriminalität, vor allem durch kriminelle Clans und Rocker. Im Visier der Ermittler stehen Bars und ähnliche gastronomische Einrichtungen.

Insgesamt sind 200 Einsatzkräfte des Landeskriminalamts (LKA), Bundeskriminalamts (BKA), der Zollfahndung und des Finanzamts vor Ort. Zu den Kontrollen kommt es im Bereich der Liebenwalder Straße, der Schulstraße und der Hochstädterstraße. Es handelt sich bereits um den achten größeren Einsatz, seitdem die Berliner Sicherheitsbehörden den Druck auf Mitglieder krimineller Vereinigungen erhöht haben.

In den vergangenen Wochen war es immer wieder zu Razzien gekommen, vor allem in Neukölln. Auch andere Bezirke rücken in den Fokus der Ermittler. Denn seitdem berlinweit der Druck auf kriminelle Clans steigt, stellen die Beamten Wanderungsbewegungen fest.

Aus Behördenkreisen erfährt man, dass die Zeit drängt: Neben Neukölln haben Ermittler in Tempelhof-Schöneberg, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau und Reinickendorf vermehrt Aktivitäten krimineller Familienclans wahrgenommen.