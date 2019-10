Charlottenburg: Schutzgelderpresser kamen im Porsche - SEK wartete schon

Berlin. Sie kamen als Gangster im Porsche und gingen als Patienten im Rettungswagen: In Charlottenburg ist eine Schutzgelderpressung für vier Männer gründlich schief gegangen. Sie hatten am Donnerstagabend in einem Lokal in der Dahlmannstraße (Charlottenburg) von einem Geschäftsmann Schutzgeld abholen wollen, was allerdings von Kräften eines Spezialkommandos des Landeskriminalamts vereitelt wurde.

Einer aus dem Quartett, ein 22-Jähriger, hatte am Mittwoch die Drohung gegen den Geschäftsmann ausgesprochen. Am Donnerstag gegen 20 Uhr fuhr der Mann mit drei Komplizen im Alter von 19, 27 und 37 Jahren vor dem Lokal vor. Mit dabei: zwei Messer und eine Schreckschusspistole. Die Einsatzkräfte hatten die vier Männer schon erwartet und überwältigten sie noch im Porsche. Zwei der Insassen wurden dabei leicht verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Den Wagen stellten die Beamten sicher. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Erpressung.