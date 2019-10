Berlin-Kreuzberg: SPD-Zentrale mit Steinen und Flaschen beworfen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 24. Oktober 2019 in Berlin.

+++ SPD-Zentrale mit Steinen und Flaschen beworfen +++

Unbekannte haben am Donnerstagabend die SPD-Zentrale an der Ecke Wilhelmstraße/Stresemannstraße in Kreuzberg attackiert. Nach Zeugenaussagen warfen gegen 23.40 Uhr mehrere maskierte Personen Kleinpflastersteine und mit Farbe gefüllte Flaschen gegen die Fassade des Hauses. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurden die Fassade und Fenster beschädigt. Die Maskierten flüchteten in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

+++ Mann in Mitte beleidigt und bedroht +++

Ein 38 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag in Moabit (Mitte) von einem 57-Jährigen beleidigt worden. Der Mann brüllte am U-Bahnhof Turmstraße herum. Als der 38-Jährige sich mit weiteren Passanten zu dem Mann begab, wurde er von dem 57-Jährigen rassistisch beleidigt und bedroht, teilte die Polizei am Freitag mit. Zeugen alarmierten die Polizei und folgten dem Mann in die Bahn. Am U-Bahnhof Amrumer Straße wurde der alkoholisierte 57-Jährige von Einsatzkräften festgenommen. Der Staatsschutz übernimmt die weiteren Ermittlungen.

+++ Seniorin stürzt im Bus +++

Eine Frau ist am Donnerstagabend in einem Bus gestürzt. Die 80 Jahre alte Seniorin erlitt Beinverletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 59 Jahre alte Busfahrer der Linie X33 musste auf der Juliusturmbrücke stark bremsen und nach links ausweichen, weil ein vor ihm fahrender Wagen plötzlich bremste. Die Seniorin stürzte.

+++ Razzia in Shisha-Bars +++

Razzia in Steglitz, Zehlendorf und Schöneberg: Die Polizei durchsuchte mit dem Ordnungsamt am Donnerstagabend Shisha-Bars. Die Polizei konnte aber keine Verstöße in den Cafes feststellen. Es wurden auch Fahrzeugkontrollen auf der Rheinstraße (Tempelhof-Schöneberg) durchgeführt. Nach Morgenpost-Informationen stellte die Polizei einige Delikte fest, wie Fahren ohne Führerschein oder Fahren unter Einfluss von Drogen.

In Steglitz, Zehlendorf und Schöneberg wurden Shisha-Bars kontrolliert.

Foto: Morris Pudwell

+++ Auto erfasst Radfahrerin - lebensgefährlich verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) ist eine Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 60-Jähriger gegen 18.25 Uhr mit einem Renault an der Warener Straße in Richtung Rapsweg unterwegs und wollte links in den Blumberger Damm abbiegen. Auf der Kreuzung hielt der Autofahrer an, um einen entgegenkommenden Wagen durchfahren zu lassen. Als er wieder anfuhr und links abbog, erfasste er die Radfahrerin, die ihm entgegen kam. Die 57-Jährige stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und erlitt lebensgefährliche Kopf-, Bein- sowie Rumpfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie sofort operiert werden musste. Lebensgefahr besteht weiterhin.

+++ Betrunkener greift Fahrgäste in der S-Bahn an +++

Ein angetrunkener 30-Jähriger hat Donnerstagabend gegen 19 Uhr in einer S-Bahn der Linie 85 mehrere Fahrgäste bepöbelt und attackiert. Der Mann war am Bahnhof Baumschulenweg (Treptow-Köpenick) in die Bahn eingestiegen und bedrohte völlig unvermittelt eine ebenfalls 30 Jahre alte Frau. Unter anderem drohte er damit, ihr die Kehle durchzuschneiden und fasste dabei mehrmals in seine Jackentasche. Als sich Reisende vor die Frau stellten, ließ der Mann von ihr ab. Am Bahnhof Treptower Park trat er kurz darauf einem 45-Jährigen beim Verlassen der S-Bahn gegen das Bein. Bundespolizisten konnten den Angreifer in der Nähe des Bahnhofs festnehmen. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den alkoholisierten und bereits polizeibekannten 30-Jährigen ein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille.