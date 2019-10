Polizei und Feuerwehr in Berlin: Feuer im S-Bahnhof Bornholmer Straße ausgebrochen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 24. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Feuer im S-Bahnhof Bornholmer Straße ausgebrochen +++

Berlin. Im Bahnhofsgebäude des S-Bahnhofes Bornholmer Straße in Prenzlauer Berg ist in der Nacht zu Donnerstag in einem Raum ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem Gebäude. Die Polizei sperrte den Bahnhof und die Feuerwehr löschte die Flammen. Nach etwa 30 Minuten war der Brand unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers ist bislang unklar.

+++ Schwerer Unfall auf der A10 – Fahrer aus Transporter geschnitten +++

UNfall auf der A10: Der Fahrer des Transporters musste aus der Kabine herausgeschnitten werden.

Foto: Thomas Peise

Auf der Autobahn A10 zwischen der Anschlussstelle Rangsdorf und dem Schönefelder Kreuz ist es in der Nacht in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Kleintransportern und einem Lkw gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der Mann wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Berliner Klinik geflogen, eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn war an der Unfallstelle zwei Stunden voll gesperrt.

+++ Mercedes fällt Baum und landet in Tramgleisen +++

Berlin-Hellerdorf: Ein Feuerwehrkran hievt das Unfallauto aus den Tramgleisen.

Foto: Thomas Peise

Ein schwerer Unfall hat sich am frühen Donnerstagmorgen an der Zossener Straße in Hellersdorf ereignet. Der Fahrer eines Mercedes verlor die Kontrolle über seinen Wagen, fuhr gegen einen Baum, fällte diesen und blieb dann im Gleisbett der Straßenbahn liegen. Bei dem Unfall wurde das rechte Vorderrad abgerissen. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Mit einem Kran der Feuerwehr wurde der Wagen dann aus dem Gleisbett gehoben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

+++ Brandstifter zünden Geldautomaten an +++

Feuerwehrleute löschen einen Geldautomaten an der Annenstraße.

Foto: Thomas Peise

Unbekannte haben an der Annenstraße in Mitte einen freistehenden Geldautomaten in Brand gesetzt. Dieser wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Die Feuerwehr löschte das Gerät. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.