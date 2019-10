Polizeimeldungen Berlin: Zwei Autos in Mitte brennen komplett aus

Zwei Autos in der Zimmerstraße in Mitte brennen lichterloh.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 23. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Brennende Autos in der Zimmerstraße in Mitte +++

Berlin. Erneut haben Autos in Berlin gebrannt. In der Zimmerstraße in Mitte brannten in der Nacht zu Mittwoch zwei Pkw lichterloh. Erst brannte ein Mercedes und anschließend griffen die Flammen auf einen VW über. Die beiden Autos brannten komplett aus. Die Feuerwehr hatte den Brand nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Autobrand in Tiefgarage +++

Auch in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Marie-Elisabth-Lüders-Straße in Charlottenburg brannte in der Nacht zu Mittwoch ein Auto komplett aus. Weitere Fahrzeuge wurden durch den entstandenen Ruß beschädigt. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war mit 50 Mann und vier Staffeln am Ort im Einsatz. Die Brandursache wird ermittelt.

Der Autobrand in der Tiefgarage in Charlottenburg löst starke Rauchentwicklung aus.

Foto: Thomas Peise

+++ Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Falkensee +++

An der Kreuzung Seegefelder Straße Ecke Seeburger Straße in Falkensee im Landkreis Havelland kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem schweren Unfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Transporter gegen einen Betonsockel. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, diese kamen nach erster Sichtung durch einen Notarzt in umliegende Krankenhäuser.

Bei den Unfall in Falkensee wurden fünf Personen verletzt.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto fährt ins Gleisbett +++

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Mittwoch an der Kreuzung Allee der Kosmonauten Ecke Marzahner Chaussee ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Lesen Sie hier mehr.