Tempelhof-Schöneberg: Späti-Besitzer verjagt Räuber mit Dönermesser

+++ Späti-Besitzer verjagt Räuber mit Dönermesser +++

Berlin. Wer hat das größere? Diese Frage entschied in der vergangenen Nacht der Besitzer eines Spätkaufs in Tempelhof-Schöneberg eindeutig für sich. Gegen 23.30 Uhr hatte ein Mann an der Friedrich-Karl-Straße den Späti mit einem Dönnermesser betreten und von dem 59 jahre alten Inhaber Geld veröangt. Der Bedrohte griff nun seinerseits zu einem Dönermesser, was den Mann so sehr verschreckte, dass er die Flucht ergriff. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Überfall auf Rastplatz an der A10 +++

In der Nacht zu Mittwoch rasteten Reisende in ihrem VW Kleintransporter auf dem Rastplatz Schieferberg Höhe Ludwigsfelde-West. Plötzlich sollen die Insassen von mehreren Personen überfallen worden sein. Der Fahrer des VWs wurde aus dem Fahrzeug gezerrt und zusammengeschlagen. Ihm soll auch ins Bein gestochen worden sein. Er erlitt dabei multiple, stark blutende Wunden. Genauere Details konnten zunächst nicht genannt werden.

+++ Jugendgruppen gehen aufeinander los +++

Am Vorplatz des U-Bahnhofs Gesundbrunnen sind am Montagabend gegen 20 Uhr Mitglieder zweier Jugendgruppen aufeinander losgegangen. Während die eine Gruppe aus vier Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 18 Jahren bestand, soll die andere Gruppe aus bis zu zehn jungen Männern und Jugendlichen bestanden haben. Ein Mitglied der größeren Gruppe schlug nach Polizeiangaben mit einem Schlagring auf einen 15-Jährigen ein. Seine drei Begleiter wurden durch weitere Personen der großen Gruppe geschlagen und getreten. Nach dem Angriff flüchteten die Mitglieder der größeren Gruppe.

+++ Zigarettenautomat gesprengt, Teile fliegen 10 Meter durch die Luft +++

Vermutlich mittels Pyrotechnik haben unbekannte Täter am späten Montagabend in Schmöckwitz einen Zigarettenautomaten in die Luft gejagt. Ein Anwohner der Wernsdorfer Straße hatte gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall gehört und bei einem Blick aus dem Fenster zwei Personen davonrennen sehen. Polizisten tellten vor Ort einen völlig zerstörten Zigarettenautomaten fest. Aufgrund der Wucht der Explosion waren Teile des Automaten bis zu zehn Meter durch die Luft geschleudert worden. Ob die Täter Beute in Form von Bargeld oder Zigaretten gemacht hatten, ließ sich noch nicht klären.

+++ Motorradfahrer ohne Führerschein stößt mit Smart zusammen +++

Bei einem Unfall am Montagabend in Reinickendorf ist ein 35 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Eine 19 Jahre alte Smart-Fahrerin hatte beim Wechseln der Fahrspur an der Marktstraße den Biker übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mororradfahrer stürzte, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und brach sich ein Fußgelenk. Er kam in ein Krankenhaus. Im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem beschlagnahmten Polizeikräfte das Motorrad, weil kein Versicherungsschutz bestand.

