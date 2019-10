Berlin-Köpenick: Autofahrer prallt auf Fürstenwalder Damm gegen parkenden Lkw

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 19. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Autofahrer prallt gegen parkenden Lkw +++

Ein Autofahrer, der am Steuer kurz eingeschlafen sein soll, hat am frühen Sonnabendmorgen einen Unfall verursacht. Er prallte auf dem Fürstenwalder Damm (Köpenick) gegen einen geparkten Lkw mit Anhänger. Der Audi und der Lkw-Anhänger wurden stark beschädigt. Nach Informationen der Berliner Morgenpost blieb der Autofahrer unverletzt.

Ein Autofahrer prallte gegen den geparkten Lkw mit Anhänger. Der Anhänger wurde beschädigt.

Foto: Peise

+++ Razzia in Shisha-Bars in Charlottenburg und Wilmersdorf +++

Die Berliner Polizei hat am Freitagabend zwei Shisha-Bars in Charlottenburg und Wilmersdorf durchsucht. Nach Informationen der Berliner Morgenpost wurde der Shisha-Betrieb in einem Cafe untersagt. Es waren zu hohe CO-Werte im Lokal. Außerdem wurde gegen das Nichtraucherschutzgesetz verstoßen.

In beiden Lokalen wurde portionsweise Tabak verkauft. In einem Cafe stellte die Steuerfahndung eine unsachgemäße Kassenführung fest. Auch die Geldspielautomaten waren nicht korrekt aufgestellt.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost trafen die Einsatzkräfte in beiden Lokalitäten Familienmitglieder arabischer Clans an.