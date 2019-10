Millionenschaden - Mutmaßlicher Betrüger verhaftet

Die Polizei hat einen 67-Jährigen in Berlin-Charlottenburg verhaftet, der mit hochwertigen Kunstwerken betrogen und einen Millionenschaden angerichtet haben soll.

Ermittler durchsuchten am Donnerstag insgesamt fünf Anschriften in Berlin und zwei weitere in Brandenburg. Gegen den 67-Jährigen, der an seiner Wohnanschrift dingfest gemacht wurde, habe bereits ein Haftbefehl vorgelegen. Die Beamten stellten zudem Vermögenswerte des Mannes und Beweismittel sicher.

Er stehe im dringenden Verdacht, im Zusammenhang mit dem Kauf hochwertiger Kunstwerke mehrere Personen betrogen und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Millionen Euro verursacht zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus bestehe der dringende Tatverdacht der Urkundenfälschung.

Der Mann wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der ihm den Haftbefehl mit Verschonung verkündete. Die Ermittlungen dauern an.