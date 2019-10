Leiche in Potsdam ist wohl vermisste Britney (15)

Brandenburg, Potsdam: Polizeiautos stehen an der Absperrung des Fundortes einer Frauenleiche an der Langen Brücke.

Potsdam. Bei einer im Potsdamer Hafenbecken entdeckten weiblichen Leiche handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um die vermisste 15-jährige Britney aus Potsdam. Das teilte die Polizeidirektion West am Dienstag mit.

Die Leiche werde identifiziert und anschließend obduziert. Nach bisherigem Ermittlungsstand gebe es keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Endgültiges könne jedoch erst nach Abschluss aller Untersuchungen gesagt werden. Die Angehörigen der Jugendlichen wurden durch einen Seelsorger vom Auffinden unterrichtet.

Die Berliner Polizei bestätigte am Dienstagabend beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass es sich bei der Leiche um die vermisste Britney handele. In dem Tweet heißt es: "Britney wurde heute Nachmittag tot aus der Havel in Potsdam geborgen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden."

Leiche in Potsdam: Angler entdeckte die leblose Person

Ein Angler hatte am Dienstag der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass gegenüber der Anlegestelle der Fahrgastschifffahrt eine leblose Person im Wasser treibe. Ein herbeigerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen.

Die 15-Jährige wird seit einer Woche vermisst. Das Mädchen verschwand am vergangenen Dienstagabend nach einem Streit mit ihren Eltern und wird seitdem vermisst. Am vergangenen Mittwochmorgen wurde an einer Uferstelle im Nuthepark in der südlichen Potsdamer Innenstadt eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der 15-Jährigen gefunden, darunter auch Bekleidung. Die Polizei richtete eine Ermittlergruppe ein und bat auch die Bevölkerung um Hinweise.

Potsdamer Oberbürgermeister: "Wir sind bestürzt über den Tod der jungen Schülerin"

Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) reagierte mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tod der Potsdamer Schülerin: „Wir alle in Potsdam sind bestürzt über den Tod der jungen Schülerin. Es ist traurig und furchtbar, wenn ein junges Mädchen aus unserer Mitte ums Leben kommt. Leider haben sich unsere Hoffnungen aus den vergangenen Tagen, sie lebend wiederzufinden, höchstwahrscheinlich nicht erfüllt. Wir trauern mit ihrer Mama, ihrer Familie und ihren Freunden.“