Märkische Allee: Ölspur auf der Straße - Behinderungen im Berufsverkehr

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 17. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Ölspur auf Märkischer Allee - Behinderungen im Berufsverkehr +++

Wegen einer etwa zwölf Kilometer langen Ölspur auf der Märkischen Allee (Marzahn-Hellersdorf) kommt es stadteinwärts zu Behinderungen im Berliner Berufsverkehr. Die Ölspur reiche von der Stadtgrenze bis Alt-Friedrichsfelde, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Donnerstagmorgen. Ursache für die am Mittwochabend gefundene Verschmutzung sei ein technischer Defekt an einem Fahrzeug. Zur Reinigung seien Abschnitte der Straße weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrungen andauern, war zunächst unklar.

+++ Pkw mit Anhänger kippt auf die Seite +++

Auf der A114 in Französisch Buchholz (Pankow) ist ein Pkw mit Anhänger ins Schleudern geraten. Der Anhänger, auf dem sich ein Kleintransporter befand, kippte auf die Seite. Mit einem Kran der Feuerwehr wurde der Transporter wieder aufgestellt. Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Dreieck Pankow voll gesperrt werden. Nach ersten Informationen wurden keine Personen verletzt.

Ein Pkw-Fahrer ist mit dem Anhänger ins Schleudern geraten. Der Anhänger kippte auf die Seite.

Foto: Peise

+++ Lastwagen verliert Rad - Auffahrunfall mit zwei schwer Verletzten +++

Nach einem Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten ist die Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Theeßen (Sachsen-Anhalt) und Ziesar (Brandenburg) in Fahrtrichtung Berlin für sechs Stunden gesperrt worden. Weil er ein Rad verloren habe, sei ein Lastwagen ins Schleudern geraten, teilte die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mit. Ein dahinter fahrender 66-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Wagen auf den Lastwagen auf. Er selbst sowie eine 66 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Zwei dahinter fahrende Autos fuhren in die Unfallstelle. Der 65-jährige Fahrer des einen Autos sowie die 61-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt.