Lichterfelde: 82-Jährige bei Unfall von Lkw erfasst - Polizei sucht Zeugen

Verkehr Fußgängerin in Lichterfelde von Lastwagen erfasst

Berlin. Nach einem schweren Verkehrsunfall an der Drakestraße in Berlin-Lichterfelde sucht die Berliner Polizei nach Zeugen. Am Montag veröffentlichte die Polizei einen Zeugenaufruf.

Demnach wurde eine 82 Jahre alte Fußgängerin am 16. Oktoeber gegen 9 Uhr vor der Filiale der Firma "Bio Lüske" (Hausnummer 50) von dem Lkw erfasst, als sie die Fahrbahn betrat.

Der Lkw war in Richtung Ringstraße unterwegs. Durch den Zusammenstoß erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Frau zur stationären Behandlung in eine Klinik, wo sie operiert wurde.

Die Verkehrsermittler fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 18 in Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer 4664-472800 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.