Polizei und Feuerwehr: Rettungswagen kippt nach Unfall an Bundesstraße B1 um

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 15. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Rettungswagen kippt auf die Seite - Mehrere Verletzte +++

Bei der Kollision eines Rettungswagen mit einem Auto auf der Bundesstraße B1 bei Vogelsdorf (Landkreis Märkisch-Oderland) sind mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Der Rettungswagen fuhr mit einer bereits verletzten Person an Bord mit Martinshorn und Blaulicht auf der B1, als ein Auto dem Krankenwagen die Vorfahrt nahm, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag sagte.

Beim Zusammenprall am Montagabend seien der Fahrer des Autos, der Fahrer des Rettungswagens sowie der Rettungssanitäter schwer verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Patient im Rettungswagen noch weiter verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt.

+++ SEK-Einsatz an A10: Polizisten schießen auf bewaffneten Mann +++

Bei einem Polizei-Einsatz auf einem Rastplatz an der Autobahn A10 bei Michendorf sind Schüsse gefallen, ein Mann wurde verletzt. -> Lesen Sie HIER mehr!

+++ Zwei Autos brennen aus +++

Ein Feuer hat zwei Autos in Alt-Hohenschönhausen zerstört. Wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte, brannten die beiden Fahrzeuge am späten Montagabend an der Marzahner Straße komplett aus. Die Feuerwehr löschte mit 15 Einsatzkräften die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.