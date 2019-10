Berlin-Hellersdorf: Pizzaverkäufer schlägt Räuber mit Wischmopp in die Flucht

Berlin. Mit einem Wischmopp hat ein Pizzaverkäufer zwei Räuber in Berlin-Hellerdorf in die Flucht geschlagen. Der 41-Jährige schrie die Männer an, während er den Wischmopp in der Hand hielt, bis sie seinen Laden in der Quedlinburger Straße wieder verließen, teilte die Polizei am Montag mit. Die beiden Räuber hatten bei dem Überfall am späten Sonntagabend Pistolen auf den Mann gerichtet und Geld gefordert. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 6 übernimmt die weiteren Ermittlungen.

( dpa )