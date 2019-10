Berliner Feuerwehr: Rettungswagen kracht auf Oranienburger Straße (Berlin-Mitte) in Bauzaun

Berlin. Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist am Montagmorgen gegen 4.10 Uhr in Mitte gegen einen Bauzaun gefahren. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, wurde bei dem Unfall in der Oranienburger Straße niemand verletzt. Metallteile der Baustellensicherung bohrten sich in die Windschutzscheibe und Front des Fahrzeuges. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Zuerst berichtete die B.Z..

Der Rettungswagen war mit einem Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Fahrer soll zuvor einem Fußgänger ausgewichen sein. Zum Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst keine genauen Angaben machen.

Bereits am Sonntag war es zu einem Unfall mit einem Rettungswagen in Marzahn gekommen. Das Fahrzeug stieß an der Kreuzung Wuhletalstraße/ Märkische Allee mit einem Auto zusammen. Sechs Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.