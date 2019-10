Rudow (Berlin-Neukölln): Radfahrer fährt bei Rot und wird von Auto erfasst

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall am Sonnabendabend in Rudow (Neukölln) Arm- sowie Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfasste ein 19 Jahre alter VW-Fahrer gegen 22.50 Uhr in Höhe der Straße Alt-Rudow einen 52 Jahre alten Radfahrer, der offenbar bei Rot die die Neuköllner Straße überquerte.

Radfahrer hatte 1,3 Promille im Blut

Der 52-Jährige stürzte. Bei einer Atemalkoholkontrolle stellte sich heraus, dass er 1,3 Promille im Blut hatte. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.