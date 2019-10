Alexanderplatz (Berlin-Mitte): Jugendlicher durch Stiche schwer verletzt - Not-OP

In Mitte ist am Sonnabendabend gegen 22.15 Uhr ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der 17-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten an den Wasserspielen am Alexanderplatz zwei Gruppen (ein Trio und eine etwa 20 bis 30 Personen starke Gruppe) aneinander. Dem 17-Jährigem wurde mehrmals in den Rücken gestochen.

Tatverdächtiger konnte festgenommen werden

Polizisten nahmen in der Nähe einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen fest und übergaben ihn der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen dauern an.