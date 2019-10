In Lichtenberg brannte es in einer Wohnung eines Hochhauses.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 13. Oktober 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Feuer in Hochhaus in Lichtenberg

+++ Feuer in Hochhaus in Lichtenberg - Frau verletzt +++

Bei einem Feuer in einem Hochhaus in Lichtenberg ist eine Frau verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand am Sonnabendabend in dem Gebäude in der Ribnitzer Straße ausgebrochen. Die Wohnungsinhaberin konnte sich auf den Balkon retten. Einsatzkräfte holten sie herunter. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte auch noch zwei weitere Personen retten. Warum es brannte, war noch nicht klar.