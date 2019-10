Fennpfuhl (Berlin-Lichtenberg): Betrunkener Rollstuhlfahrer überquert bei Rot Landsberger Allee und wird verletzt

Berlin. Ein betrunkener Rollstuhlfahrer ist in Fennpfuhl (Lichtenberg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige habe am Freitagabend die Landsberger Allee überquert, obwohl die Ampel für ihn Rot zeigte, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Ein 28-jähriger Autofahrer, der rechts auf der Busspur unterwegs war, stieß demnach mit dem Rollstuhl zusammen. Der behinderte Mann wurde schwer am Bein und am Rumpf verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Eine Alkoholkontrolle ergab rund 1,9 Promille.