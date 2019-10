Berlin-Marzahn: Vier Fahrzeuge brennen auf Parkplatz

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 12. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Vier Fahrzeuge brennen in Marzahn +++

In der Liebensteiner Straße in Marzahn haben in der Nacht zu Sonnabend vier Fahrzeuge auf einem Parkplatz gebrannt. Ein Transporter und ein Pkw brannten komplett aus, zwei weitere brannten teilweise aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Wohnung brennt - Mann stirbt bei Sprung aus Fenster +++

Ein Mann ist in der Uckermark aus dem Fenster einer brennenden Wohnung gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum mitteilte, war das Feuer in der Nacht zu Sonnabend in dem Wohnhaus in Angermünde ausgebrochen. Notarzt und Sanitäter konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Brandursache war noch unklar.