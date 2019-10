Berlin-Mitte: Mann bei Angriff auf Kurfürstenstraße lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 12. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Mann bei Angriff lebensgefährlich verletzt +++

Ein Mann ist am Sonnabendmorgen in Mitte bei einem Angriff lebensgefährlich verletzt worden. Zwei Männer traten dem 33-Jährigen in der Kurfürstenstraße gegen acht Uhr in den Rücken. Der Mann, der allein unterwegs war, stürzte und prallte mit dem Kopf auf den Gehweg. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

+++ Taxifahrer beleidigt Frau, spuckt sie an und schlägt sie +++

Eine Frau ist in der Nacht zu Sonnabend in Friedrichshain von einem Taxifahrer homophob angefeindet worden. Die 32-Jährige soll rauchend vor einer Diskothek am Warschauer Platz gestanden haben, als der Taxifahrer sie beleidigt haben soll. Als sie zu ihm ging, soll er sie angespuckt haben. Die Frau habe zurückgespuckt. Der Taxifahrer soll die Frau dann ins Taxi gezogen und sie geschlagen haben. Die Frau konnte sich jedoch losreißen, wurde jedoch leicht am Hals verletzt. Der Angreifer füchtete. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen.

+++ Betrunkener Rollstuhlfahrer fährt bei Rot und wird verletzt +++

Ein Rollstuhlfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Fennpfuhl (Lichtenberg) schwer am Bein und Rumpf verletzt worden. Wie die Polizei am Sonnabend mitteilte, soll der betrunkene 62-Jährige (1,9 Promille) laut Zeugenaussagen gegen 19.35 Uhr bei Rot über die Landsberger Allee in Höhe der Otto-Marquardt-Straße gefahren sein. Dort wurde er von einem 28 Jahre alten VW-Fahrer erfasst, der auf der Busspur gefahren sein soll.

+++ Polizei nimmt Einbrecher fest +++

Zwei junge Männer sind in der Nacht zu Soonnabend in Buckow (Neukölln) festgenommen worden. Die Beamten beobachteten, wie drei Personen gegen 2 Uhr versuchten, in ein Geschäft eines Mobilfunkanbieters einzubrechen. Ein 19- und ein 20-Jähriger wurden festgenommen. Der dritte Täter flüchtete. Der BMW und die Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht.

+++ Vier Fahrzeuge brennen in Marzahn +++

In der Liebensteiner Straße in Marzahn haben in der Nacht zu Sonnabend vier Fahrzeuge auf einem Parkplatz gebrannt. Ein Transporter und ein Pkw brannten komplett aus, zwei weitere brannten teilweise aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.

Vier Fahrzeuge haben in Marzahn gebrannt.

Foto: Peise

+++ Wohnung brennt - Mann stirbt bei Sprung aus Fenster +++

Ein Mann ist in der Uckermark aus dem Fenster einer brennenden Wohnung gesprungen und dabei ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum mitteilte, war das Feuer in der Nacht zu Sonnabend in dem Wohnhaus in Angermünde ausgebrochen. Notarzt und Sanitäter konnten dem Mann nicht mehr helfen. Die Brandursache war noch unklar.