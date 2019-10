Alt-Treptow: Anschlag auf Polizeiauto - Unbekannte werfen Steine von Eisenbahnbrücke in der Bouchèstraße

In Alt-Treptow ist ein Anschlag auf ein ziviles Polizeiauto verübt worden. Ein geworfener Stein traf die Windschutzscheibe.

Ein ziviles Polizeiauto ist in der Nacht zu Sonnabend in Alt-Treptow von Unbekannten attackiert worden. Es wurden Steine von einer ehemaligen Eisenbahnbrücke in der Bouchèstraße auf das Fahrzeug, welches mit Blaulicht im Einsatz war, geworfen.

Stein trifft die Windschutzscheibe

Nach Morgenpost-Informationen traf ein Stein das Auto. Die Windschutzscheibe splitterte, zerbrach aber nicht. Einige Splitter gelangten aber ins Wageninnere. Der Beifahrer soll einige Glassplitter an den Fingern und der Kleidung gehabt haben. Die Polizisten alarmierten Kollegen.

Polizisten sollen auf der Brücke noch weitere Steine gefunden haben.

Foto: Morris Pudwell

Währenddessen ergriffen die Steine-Werfer die Flucht. Auf der Brücke sollen noch weitere Steine gelegen haben. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen.