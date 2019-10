Moabit (Berlin-Mitte): Feuer in Wäscherei in der Quitzowstraße - ein Verletzter

In Moabit brannte eine 1500 Quadratmeter große Lagerhalle in der Quitzowstraße. Eine Person wurde verletzt.

Quitzowstraße Feuer in Wäscherei in Moabit - ein Verletzter

In einer Wäscherei in Moabit ist in der Nacht zu Sonnabend ein großes Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte es in einer großen Lagerhalle in der Quitzowstraße auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern. Das Dach der Halle stürzte größenteils ein. Die Nachlöscharbeitend dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Die Flammen schlagen dem Feuerwehrmann entgegen.

Foto: Thomas Peise

Anwohner wird in Krankenhaus gebracht

Die Häuser in der Nachbarschaft wurden evakuiert. Sanitäter versorgten einen Anwohner und brachten ihn ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte waren mit etwa 80 Mann im Einsatz.

Mittlerweile sind wir mit 80 Einsatzkräften vor Ort darunter auch Kräfte der#FF .Bei Löschversuchen wurde ein Anwohner verletzt und musste in eine Klinik. Mit mehreren großen Werfern bekämpfen wir das Feuer von außen. Wir mussten rund 400m Schlauchleitungen verlegen. pic.twitter.com/pgBYIygtMd — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 11, 2019

Warum es brannte, konnten die Behörden am frühen Morgen noch nicht sagen. Die Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.