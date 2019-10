Prenzlauer Berg (Pankow): Weil er nicht länger auf Billardtisch warten wollte - Mann schießt 33-Jährigen mit Pfeffergaspistole ins Gesicht

Ein Mann rastete in einer Bar in Prenzlauer Berg aus, weil er nicht länger auf einen Billardtisch warten wollte.

Ein 38-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 23.15 Uhr in einer Bar in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) einem 33-Jährigen mit einer Pfeffergaspistole ins Gesicht geschossen. Der Verletzte musste ambulant behandelt werden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll dem 38-Jährigen das Billardspiel von vier Freunden zu lange gedauert haben. Deswegen rastete er vermutlich aus.

Der 38-Jährige, der auf den Billiardtisch wartete, sei auf sie zugekommen, hätte „Jetzt ist es vorbei“ gesagt und dann die Pfeffergaspistole aus der Tasche gezogen.

Laut Zeugen war er zunächst geflüchtet, konnte allerdings von Polizisten wenig später in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Er selbst gab an, er habe sich bedroht gefühlt und deshalb Gebrauch von seiner Gaspistole gemacht.

Tütchen mit Betäubungsmitteln beschlagnahmt

Bei dem Festgenommenen fanden die Polizisten noch mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln. Diese wurden beschlagnahmt. Nach einer Blutentnahme wurde der 38-Jährige für die Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.