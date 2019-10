Blaulicht-Blog: Wieder ein brennendes Auto in Berlin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 9. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Auto brannte in Wilmersdorf +++

Berlin. Ein Auto ist bei einem nächtlichen Brand in Wilmersdorf zerstört worden. Das Fahrzeug fing am frühen Mittwochmorgen in der Wiesbadener Straße/Mecklenburgische Straße Feuer, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Ob die Flammen auch auf andere Fahrzeuge übergriffen, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch Brandursache und Schadenshöhe seien noch unklar. In der Hauptstadt stehen nachts immer wieder Fahrzeuge in Flammen. Zuletzt wurden am Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer fünf Autos durch ein Feuer beschädigt. In diesem Jahr haben in Berlin bereits mehr als 320 Autos gebrannt.

+++ Massenschlägerei bei Hochzeitsfeier +++

Bei einer Massenschlägerei in Tempelhof sind in der Nacht zu Mittwoch 14 Menschen verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei unter Berufung auf die Feuerwehr mit. Die Beamten seien alarmiert worden, weil es eine Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen gegeben habe, sagte ein Polizeibeamter. Wie viele Menschen beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machten die Ermittler auch auf Nachfrage nicht.

