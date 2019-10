Berlin-Tempelhof: Massenschlägerei bei Familienfeier - 14 Verletzte. Polizei im Großeinsatz.

Polizisten am Einsatzort. Bei einer Massenschlägerei während einer Hochzeitsfeier in Tempelhof sind 14 Menschen verletzt worden.

Berlin. Zu einem Großeinsatz mussten Polizei und Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch in die Colditzstraße in Tempelhof ausrücken. Dort kam es während einer Familienfeier zu einer Massenschlägerei, an der bis zu 50 Personen beteiligt waren. Dabei wurden 14 Menschen verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten und brachten sie mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Rettungssanitäter versorgen eine verletzte Frau.

Foto: Thomas Peise

Die Beamten seien alarmiert worden, weil es eine Auseinandersetzung zwischen einer Vielzahl von Personen gegeben habe, sagte ein Polizeibeamter. Wie viele Menschen genau beteiligt waren, müsse noch ermittelt werden. Weitere Angaben zu den Hintergründen der Auseinandersetzung machten die Ermittler auch auf Nachfrage nicht.

Die Feuerwehr war mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei machte keine detaillierten Angaben, ein Sprecher sagte nur: "Wir hatten jede Menge Kollegen vor Ort."