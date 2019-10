Brand in Berlin - Dichte Rauchwolke über Schmargendorf

Das Feuer an der Mecklenburgischen Straße war auch aus der Ferne zu sehen.

An der Mecklenburgischen Straße brennt es auf dem Dach einer ehemaligen Fabrik. Verkehr auf Autobahn betroffen.

Brand in Schmargendorf - Dichte Rauchwolke

Die Berliner Feuerwehr ist am Dienstagmorgen zu einem Brand an der Mecklenburgischen Straße in Schmargendorf ausgerückt. Laut Feuerwehr brenne es auf dem Dach eines ehemaligen Fabrikgebäudes. Dabei handelt es sich offenbar um das einstige Reemtsma-Werk.

40 Einsatzkräfte sind vor Ort und haben die Brandbekämpfung eingeleitet. Durch das Feuer entstand eine trotz des nebligen Wetters weithin sichtbare Rauchwolke. Die Verkehrsinformationszentrale warnte, das der Rauch auf der Stadtautobahn A100 zwischen Hohenzollerndamm und Detmolder Straße zu Sichtbehinderungen führe.

Der Brand war schnell unter Kontrolle, entzündet hatten sich nach ersten Erkenntnissen Baumaterialien. Auch die Sicht auf der A100 wurde schnell wieder besser. Die Mecklenburgische Straße war zunächst zwischen Forckenbeckstraße und Breite Straße gesperrt. Die Buslinien 249 und 310 wurden umgeleitet, wie die BVG über Twitter mitteilte.