Blaulicht-Blog: Bei Verfolgungsfahrt Polizeiauto gerammt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 8. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Bei Verfolgungsfahrt Polizeiauto gerammt +++

Berlin. Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich in der Nacht ein junger Mann in Friedrichshagen und Köpenick,.Als der Fahrer aus der Puchanstraße in die Friedrichshagener Straße einbiegen wollte, rammte er einen ihm entgegenkommenden Einsatzwagen der Polizei. Das Polizeifahrzeug schleuderte daraufhin mehrere Meter züruck. Die beiden Beamten wurden verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Polizisten in einem weiteren Einsatzfahrzeug nahmen den jungen Mann fest.