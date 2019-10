Berlin-Reinickendorf: Flucht vor der Polizei - Autofahrer rast gegen Mast - drei Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 7. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Flucht vor der Polizei - Autofahrer rast gegen Mast +++

In der Nacht zu Montag wollten Polizisten gegen 2 Uhr den Fahrer eines Audi-Kombi in Reinickendorf kontrollieren. Doch der Mann gab Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Flucht dauerte allerdings nicht lange, da er an der Emmentaler Straße Höhe Breitkopfstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen parkenden Mercedes rammte und gegen einen massiven Lichtmast auf dem Fußweg prallte. In dem Audi Avant wurden der Fahrer, der Beifahrer und eine Frau verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr musste den beschädigten Lichtmast umlegen. Die Polizei ermittelt zu der Flucht und dem Unfall, zudem wird geprüft, ob der Fahrer in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

+++ Drei Autos brennen in Kreuzberg +++

Drei geparkte Autos sind am späten Sonntagabend am Paul-Lincke-Ufer in Kreuzberg komplett ausgebrannt. Der Schaden sowie die Brandursache waren zunächst unklar, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Die Polizei leitete Ermittlungen ein.