Berlin-Tempelhof: Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr wegen "Massenschlägerei mit Messern"

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Tempelhof. Doch plötzlich löste sich die gemeldete "Massenschlägerei" in Luft auf.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 6. Oktober 2019 in Berlin.

+++ Großeinsatz der Polizei und Feuerwehr wegen "Massenschlägerei" +++

Am Sonnabend haben gegen 22 Uhr gleich mehrere Anrufer bei der Polizei eine "Massenschlägerei mit Messern" an einem Festsaal an der Ullsteinstraße in Tempelhof gemeldet. Ein Großaufgebot der Polizei, drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Einsatzleitfahrzeug der Feuerwehr rückten vorsorglich mit an.

Vor Ort untersuchten die Beamten das Gelände und die nähere Umgebung. Einige Polizisten hielten auch ihr Pfefferspray einsatzbereit. Gespräche vor Ort mit Gästen und den Organisatoren der Feier führten aber zu keinem Ergebnis. Plötzlich sollte gar nichts passiert sein - trotz mehrerer Anrufer. Nach rund 45 Minuten rückten Polizei und Feuerwehr wieder ab. Es wurden weder Verletzte oder etwaige Täter angetroffen. Ein Polizist sagte, dass die Anrufer noch einmal genauer befragt werden würden.

+++ Küche brennt - Mann stirbt +++

Berlin-Mitte: Rettungskräfte bringen einen leblosen Mann über eine Drehleiter aus der brennenden Wohnung. Er verstarb kurze Zeit später.

Foto: Thomas Peise

Nach einem Küchenbrand in Mitte ist ein Mann im Rettungswagen gestorben. Das Feuer war am Samstagabend im sechsten Stock eines Hauses an der Heinrich-Heine-Straße ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Mann, der leblos in der brennenden Wohnung lag, wurde im Treppenhaus reanimiert. Er starb jedoch wenig später in einem Krankenwagen. Warum es brannte, stand zunächst noch nicht fest.