An der Heinrich-Heine-Straße in Mitte brannte es im sechsten Obergeschoss eines Wohnhauses. Rettungskräfte reanimieren eine Person.

Heinrich-Heine-Straße Brand in Wohnhaus in Mitte - 50 Einsatzkräfte vor Ort

Berlin. Sonnabendabend ist in einem Wohnhaus an der Heinrich-Heine-Straße in Mitte ein Feuer ausgebrochen. Flammen schlugen aus einer Wohnung im sechsten Obergeschoss. 50 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr hatten den Brand schnell unter Kontrolle.

Nach ersten Informationen musste eine verletzte Person vor Ort reanimiert werden.

#Brand im 6. OG eines Hochhauses in der #Heinrich_Heine_Straße in #Mitte. Eine Person wurde aus der Wohnung gerettet und wird vom #Rettungsdienst reanimiert.

Die @Berliner_Fw ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) October 5, 2019