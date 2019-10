Berlin-Mitte: Mann an der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz zusammengebrochen und reanimiert

Berlin. Ersthelfer und die Feuerwehr haben am Freitagvormittag einen Mann am Alexanderplatz reanimiert. Der Mann war in der Nähe der Weltzeituhr zusammengebrochen - warum ist bislang nicht bekannt, wie die Berliner Feuerwehr am Freitag mitteilte.

Zu seinem Glück befand sich ein Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr in der Nähe, der als Tourist in Berlin war und Erste Hilfe leisten konnte. Durch sein Eingreifen konnte der bewusstlose Mann von einem Notarzt, der sechs Minuten später eintraf, reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden.