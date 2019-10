S-Bahn: Mitglieder einer 100-köpfigen Gruppe demoliert Waggon

Berlin. Dutzende Jugendliche haben in der Nacht zu Donnerstag in der Ringbahn zwischen Südkreuz und Westkreuz randaliert. Mitglieder einer etwa 100-köpfigen Gruppe rissen gegen 0.05 Uhr Deckenverkleidungen und eine Haltestange in dem Zug der Linie S 41 heraus, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Von 59 Personen wurden Personalien aufgenommen

Die Beamten nahmen bei 59 Personen zwischen 17 und 19 die Personalien auf. Ermittelt wird wegen Landfriedensbruch und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung. Die Bundespolizei ermittelt wegen Landfriedensbruch sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung und sucht nun nach Zeugen.

Die Bundespolizei fragt:

Wer hat in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 2019 die Tat in der S-Bahn S 41 zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Westkreuz beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern oder zum Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 und unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.