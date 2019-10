Genshagen (Teltow-Fläming): Motorradfahrer verliert Fuß bei Unfall

Ludwigsfelde. Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in Genshagen (Teltow-Fläming) gekommen. Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer fuhr mit seiner Kawasaki Ninja auf der Parkallee Höhe Bundesstraße 101. In einer Rechtskurve wollte er offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer grüßen. Er verlor die Kontrolle über die Maschine und kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Bordstein und dann gegen einen Lichtmast.

Der junge Mann wurde von seiner Maschine katapultiert

Der 19-Jährige soll von seinem Motorrad katapultiert worden sein und flog mehrere Meter durch die Luft. Während des Aufpralls soll der rechte Fuß des Mannes abgerissen worden sein. Der Mann wurde mit einem Intensivtransporthubschrauber in die Klinik gebracht. Der Fuß wurde in einer Plastiktüte in den Hubschrauber gebracht. An der Unfallstelle war eine Seelsorgerin vor Ort, die Ersthelfer und Unfallzeugen betreute.